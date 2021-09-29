В Самарканде мужчина пырнул ножом жену и её брата: погиб один человек

В Каттакурганском районе Самаркандской области мужчина, получив от жены отказ о примирении, пырнул ножом жену и ее брата. В результате, несмотря на оказанную скорую помощь, брат женщины погиб от полученных тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает Репост.уз со ссылкой на Daryo.

Согласно решению Каттакурганского межрайонного суда по гражданским делам, установлено передать от супруга А.Б. двоих детей, которые были у него на иждивении, супруге З.Б.

28 сентября 2021 года мужчина А.Б. несколько раз позвонил государственному исполнителю и заявил, что пригласив в свою квартиру государственных исполнителей и супругу, передаст детей супруге З.Б. и предложит помириться.

По приходу государственных исполнителей и супруги, мужчина предложил супруге совместное проживание, однако женщина отказала его просьбе. Затем он поднял скандал, достал кухонный нож и нанес женщине телесные повреждения. Кроме того, брат женщины, который пытался успокоить его во время скандала, также был ранен кухонным ножом.

В результате, пострадавших доставили в Каттакурганское городское медицинское объединение. Несмотря на то, что им была оказана скорая помощь, брат женщины от полученных тяжких телесных повреждений скончался.

По данному факту прокуратурой города Каттакурган возбуждено уголовное дело по статье 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Мужчина задержан в процессуальном порядке. В настоящее время проводятся следственные действия.