В Самарканде открылся туристический информационный центр

Новый туристический информационный центр, открывшийся в День Всемирного туризма, расположился на территории комплекса Шахи Зинда.





Принимая участие в церемонии открытия, заместитель начальника Главного управления туризма и спорта области Дилшод Нарзикулов отметил важность наличия подобных туробъектов. Иностранные туристы, прибывшие в Самарканд, смогут воспользоваться услугами центра и получить необходимую информацию.

В киоске есть возможность купить авиабилет, нанять туроператора, приобрести памятные сувениры или карту города. Туристический центр призван знакомить въезжающих в нашу область с ее туристическим потенциалом, информацией о предоставляемых туристических услугах, отелях, транспорте и питании.

Сотрудники центра, владеющие несколькими иностранными языками, обеспечивают качественное и быстрое обслуживание в центре, знакомят гостей с последними новостями, предоставляют необходимую информацию. По словам организаторов, в Самаркандской области таких туристических информационных центров насчитывается 16.

Зарина Хакбердиева