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  • 29 сентябрь 2021 13:19
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В Самарканде открылся туристический информационный центр

Новый туристический информационный центр, открывшийся в День Всемирного туризма, расположился на территории комплекса Шахи Зинда.

 


Принимая участие в церемонии открытия, заместитель начальника Главного управления туризма и спорта области Дилшод Нарзикулов отметил важность наличия подобных туробъектов. Иностранные туристы, прибывшие в Самарканд, смогут воспользоваться услугами центра и получить необходимую информацию.

 

В киоске есть возможность купить авиабилет, нанять туроператора, приобрести памятные сувениры или карту города. Туристический центр призван знакомить въезжающих в нашу область с ее туристическим потенциалом, информацией о предоставляемых туристических услугах, отелях, транспорте и питании.

 

Сотрудники центра, владеющие несколькими иностранными языками, обеспечивают качественное и быстрое обслуживание в центре, знакомят гостей с последними новостями, предоставляют необходимую информацию. По словам организаторов, в Самаркандской области таких туристических информационных центров насчитывается 16.

 

Зарина Хакбердиева


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