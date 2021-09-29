В 2026 году количество местных туристов в Самарканде увеличится до 5 миллионов

В областном доме печати состоялась пресс-конференция, организованная Главным управлением по туризму и спорту Самаркандской области. Заместитель хокима области Ботир Нуруллаев проинформировал собравшихся журналистов о проделанной и планируемой работе в сфере туризма в Самаркандской области, а также о мероприятиях, организованных по случаю Всемирного дня туризма.





Без преувеличения можно сказать, что за последние 5 лет были проведены серьезные реформы во всех секторах экономики, а также в сфере туризма. Замхокима кратко остановился на проделанной работе и достигнутых результатах за последние пять лет.

В 2016 году Самаркандскую область посетило 178 тысяч иностранных туристов, в 2019 году этот показатель увеличился в 3 раза, то есть количество интуристов превысило 560 тысяч. По словам Б.Нуруллаева, посещаемость туристов изменилась не только по количеству, но и по качеству, чему свидетельствуют ежедневные туристические расходы, которые выросли с 70 до 150 долларов.

Если в 2016 году в области насчитывалось 99 объектов размещения, то сейчас насчитывается 410 объектов, способных одновременно принять 11 491 гостя. Сегодня создание гостевых домов и хостелов - один из главных катализаторов роста туризма. В частности, сдано в эксплуатацию 215 гостевых домов на 2054 места, которые до 2016 года вообще не использовались.

Заместитель хокима области также обозначил планы по дальнейшему развитию туристической отрасли. На улучшение инфраструктуры объектов туризма и культурного наследия выделено 100 млрд. сумов. До конца 2021 года на эти средства планируется отреставрировать 17 объектов культурного наследия, принять меры по благоустройству туристических объектов, создать информационные центры, упорядочить прилегающую инфраструктуру.

В 2021-2022 годах ожидается реализация 210 инвестиционных проектов на сумму 7,18 трлн сумов. В результате будет создано 10 тысяч новых рабочих мест для местного населения.

Количество иностранных туристов, посетивших Самарканд в 2026 году за счет диверсификации туристского продукта и услуг, ежегодного улучшения туристической отрасли в 2023-2026 годах достигнет до 4 миллионов человек. В рамках программы «Путешествуй по Узбекистану» в 2026 году количество местных туристов превысит 5 миллионов человек.

Зарина Хакбердиева