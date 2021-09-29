» » » В университете «Шелковый путь» отметили Всемирный день туризма
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  • 29 сентябрь 2021 12:50
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В университете «Шелковый путь» отметили Всемирный день туризма

"Открытие окна в мир туризма и духовности"- на эту тему в международном университете туризма "Шелковый путь" прошло мероприятие, приуроченное к празднованию Всемирного дня туризма.

 

 

С поздравительной речью выступил ректор университета А.Абдухакимов. Он поздравил обучающуюся молодежь с праздником и пожелал успехов в становлении высококвалифицированных кадров в сфере туризма.

 

Отметим, Всемирный день туризма проводится с целью пропаганды туризма, освещения его вклада в развитие культурных связей. Каждый год генеральная ассамблея Всемирной туристской организации провозглашает девиз дня туризма. В этом году, по рекомендации ЮНВТО, празднования пройдут под девизом «Туризм для обеспечения инклюзивного роста.

 

Культурные мероприятия в связи с этой датой прошли в туристической деревне Конигиль, на площади Регистан, улице Ислама Каримова.

 

Зарина Хакбердиева


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