В университете «Шелковый путь» отметили Всемирный день туризма

"Открытие окна в мир туризма и духовности"- на эту тему в международном университете туризма "Шелковый путь" прошло мероприятие, приуроченное к празднованию Всемирного дня туризма.

С поздравительной речью выступил ректор университета А.Абдухакимов. Он поздравил обучающуюся молодежь с праздником и пожелал успехов в становлении высококвалифицированных кадров в сфере туризма.

Отметим, Всемирный день туризма проводится с целью пропаганды туризма, освещения его вклада в развитие культурных связей. Каждый год генеральная ассамблея Всемирной туристской организации провозглашает девиз дня туризма. В этом году, по рекомендации ЮНВТО, празднования пройдут под девизом «Туризм для обеспечения инклюзивного роста.

Культурные мероприятия в связи с этой датой прошли в туристической деревне Конигиль, на площади Регистан, улице Ислама Каримова.

Зарина Хакбердиева