В Самарканде «Нексия» сбила двух пешеходов. Один из них скончался

В Кошрабатском районе Самаркандской области водитель «Нексии» сбил двух пешеходов. В результате один из них скончался. Об этом сообщает информационная служба УВД области.

Сообщается, что 21 сентября этого года в 21:30 на трассе, проходящей через сход граждан махалли «Куштамгали» Кошрабатского района, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

46-летний водитель сбил двух пешеходов, которые шли по обочине дороги. В результате один из них скончался на месте. Второй пешеход (1988 г.р.), проживающий в том же районе, был госпитализирован с травмами.

Предварительное следствие показало, что водитель Nexia был ослеплен фарами встречной машины. Также установлено, что он ехал с нарушением установленного скоростного режима. В результате мужчина не справился с управлением и выехал на обочину дороги, задев пешеходов.

Дело расследуется Следственным отделом ОВД Кошрабатского района.