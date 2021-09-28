» » » В Самарканде «Нексия» сбила двух пешеходов. Один из них скончался
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  • 28 сентябрь 2021 7:56
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В Самарканде «Нексия» сбила двух пешеходов. Один из них скончался

В Кошрабатском районе Самаркандской области водитель «Нексии» сбил двух пешеходов. В результате один из них скончался. Об этом сообщает информационная служба УВД области.

 

В Самарканде «Нексия» сбила двух пешеходов. Один из них скончался

 

Сообщается, что 21 сентября этого года в 21:30 на трассе, проходящей через сход граждан махалли «Куштамгали» Кошрабатского района, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

 

46-летний водитель сбил двух пешеходов, которые шли  по обочине дороги. В результате один из них скончался на месте. Второй пешеход (1988 г.р.), проживающий в том же районе, был госпитализирован с травмами.

 

Предварительное следствие показало, что водитель Nexia был ослеплен фарами встречной машины. Также установлено, что он ехал с нарушением установленного скоростного режима. В результате мужчина не справился с управлением и выехал на обочину дороги, задев пешеходов.

 

Дело расследуется Следственным отделом ОВД Кошрабатского района.


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