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  • 28 сентябрь 2021 7:07
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Стивен Сигал прилетел в Ташкент

«Я, как и многие кинематографисты с разных стран мира очень благодарен Руководству Республики Узбекистан  за возрождение легендарного и известного кинофестиваля.  Уверен,  что нынешний кинофестиваль станет и масштабным событием, в котором участвуют много известных представителей с разных  стран мира. В Новом Узбекистане Ташкентский кинофестиваль станет отличной площадкой для общения, обмена опытом, для дружеских и творческих встреч и вернёт себе былую славу. Надеюсь, что мы вместе проведем много незабываемых дней и очень признателен за приглашение»,- отметил Сигал.

 

Стивен Сигал прилетел в Ташкент

 

 

О возрождении ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового Пути» впервые было объявлено 29 декабря 2020 года Президентом Республики Узбекистан, Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым в ежегодном Послании Олий Мажлису. «Жемчужина Шелкового Пути» - это инновационная площадка для обмена опытом с международными коллегами и грандиозный марафон кино, обещающий стать культурным прорывом года. Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина Шелкового Пути» пройдет под лозунгом «За мир, просвещение и прогресс!».

 

В списке гостей есть любимые звезды индийского и турецкого кино. Среди них такие знаменитости, как Митхун Чакраборти, Хума Куреши, Санджай Гупта, а также актёры турецкого кино, как Озджан Дениз, Сердар Ортах, Мелиса Асли Памук, Назан Кесал, Фелиз Ахмед.

В фестивале примут участие более 150 известных кинематографистов из разных стран. Среди них режиссеры, актеры, продюсеры, представители международных кинофестивалей, дистрибьюторских компаний. 

 

В течение дня иностранных гостей встречали в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова и размещали в гостиницах.

 

Напомним, Сивен Сигал приедет в Самарканд, чтобы открыть кинотеатр Family Park.


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