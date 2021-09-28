Стивен Сигал прилетел в Ташкент

«Я, как и многие кинематографисты с разных стран мира очень благодарен Руководству Республики Узбекистан за возрождение легендарного и известного кинофестиваля. Уверен, что нынешний кинофестиваль станет и масштабным событием, в котором участвуют много известных представителей с разных стран мира. В Новом Узбекистане Ташкентский кинофестиваль станет отличной площадкой для общения, обмена опытом, для дружеских и творческих встреч и вернёт себе былую славу. Надеюсь, что мы вместе проведем много незабываемых дней и очень признателен за приглашение»,- отметил Сигал.

О возрождении ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового Пути» впервые было объявлено 29 декабря 2020 года Президентом Республики Узбекистан, Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым в ежегодном Послании Олий Мажлису. «Жемчужина Шелкового Пути» - это инновационная площадка для обмена опытом с международными коллегами и грандиозный марафон кино, обещающий стать культурным прорывом года. Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина Шелкового Пути» пройдет под лозунгом «За мир, просвещение и прогресс!».

В списке гостей есть любимые звезды индийского и турецкого кино. Среди них такие знаменитости, как Митхун Чакраборти, Хума Куреши, Санджай Гупта, а также актёры турецкого кино, как Озджан Дениз, Сердар Ортах, Мелиса Асли Памук, Назан Кесал, Фелиз Ахмед.

В фестивале примут участие более 150 известных кинематографистов из разных стран. Среди них режиссеры, актеры, продюсеры, представители международных кинофестивалей, дистрибьюторских компаний.

В течение дня иностранных гостей встречали в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова и размещали в гостиницах.

Напомним, Сивен Сигал приедет в Самарканд, чтобы открыть кинотеатр Family Park.