Журналисты СТВ принимают участие в подготовке ташкентского кинофестиваля

Корреспонденты и технические работники сайта ств.уз в данное время пребывают в Ташкенте, где завтра, 28 сентября стартует Ташкентский международный кинофестиваль. Фестиваль впервые был проведен в 1968 году под названием «Кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки» и продлился до 1988 года.





В столице полным ходом идет подготовка к масштабному мероприятию. В преддверии кинофестиваля к приему гостей готовятся театры, кинотеатры, молодежные центры, концертные залы. Наряду с зарубежными артистами в мероприятиях примут участие узбекские художники.

Ожидается, что в церемонии открытия фестиваля примут участие 400 кинематографистов не менее чем из 37 стран, из них 55 - известные художники. В рамках фестиваля пройдут «Дни Мирового Кино». Будет показано более 150 фильмов производства Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Египта, Израиля, Индии, Италии, Ирана, Польши, России.

Необходимо отметить, кинофестиваль возродился по инициативе главы государства. Ожидается, что этот международный фестиваль будет ежегодно проводить Узбекское агентство кинематографии. Церемония открытия Международного кинофестиваля, которая намечена на 28 сентября, продлится до 3 октября. Создана рабочая группа для освещения процесса, продвижения и распространения информации среди широкой общественности. В нем работают более 100 специалистов.

Зарина Хакбердиева