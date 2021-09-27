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  • 27 сентябрь 2021 9:05
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В Самарканде загорелся торговый центр

В Самаркандской области 25 сентября в торговом центре произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

 

 

В Самарканде загорелся торговый центр

 

 

Согласно данным, пожар начался в 19:24 в двухэтажном торговом центре ООО «Ургут Файз Савдо». Три пожарно-спасательных экипажа незамедлительно прибыли на место происшествия и полностью ликвидировали пожар в 20:38.

 

В результате пожара, пострадало 98 кв/м территории ТЦ. Отмечается, что погибших и пострадавших не оказалось. Пожарным удалось также спасти 420 кв/м территории торгового центра. В настоящее время причины пожара устанавливаются.

 

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