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  • 25 сентябрь 2021 21:54
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Мировая звезда Стивен Сигал откроет кинотеатр в Самарканде

Легендарный американский актер, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссёр Стивен Сигал едет в Узбекистан, чтобы поддержать отечественную киноиндустрию.

 

Мировая звезда Стивен Сигал откроет кинотеатр в Самарканде

 

Стивен Сигалстанет почетным гостем на Ташкентском Международном кинофестивале. Он приедет в Самарканд, чтобы открыть китнотеатр Family Park.


Также в рамках фестиваля Стивен Сигал проведет ряд мастер-классов по актерскому мастерству и режиссуре для начинающих кинематографистов нашей страны.

 

Напомним, что Ташкентский кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути» пройдет с 28 сентября по 3 октября.


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