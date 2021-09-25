Мировая звезда Стивен Сигал откроет кинотеатр в Самарканде

Легендарный американский актер, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссёр Стивен Сигал едет в Узбекистан, чтобы поддержать отечественную киноиндустрию.

Стивен Сигалстанет почетным гостем на Ташкентском Международном кинофестивале. Он приедет в Самарканд, чтобы открыть китнотеатр Family Park.



Также в рамках фестиваля Стивен Сигал проведет ряд мастер-классов по актерскому мастерству и режиссуре для начинающих кинематографистов нашей страны.

Напомним, что Ташкентский кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути» пройдет с 28 сентября по 3 октября.