» » » В Самарканде сдан в эксплуатацию современный зал дзюдо
﻿
  • 25 сентябрь 2021 21:46
  • 55

В Самарканде сдан в эксплуатацию современный зал дзюдо

В Самарканде состоялось открытие нового спортивного сооружения, современного зала дзюдо,построенного на территории общеобразовательной школы № 7.

 

В Самарканде сдан в эксплуатацию современный зал дзюдо

 В Самарканде сдан в эксплуатацию современный зал дзюдо

 

На торжественном открытии зала приняли участие министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов, заместитель хокима Самаркандской области – Начальник Главного управления по туризму и спорту Батиржон Нуруллаев. Среди почетных гостей также был один из героев Токио-2020 Давлет Бабанов.

 

В Самарканде сдан в эксплуатацию современный зал дзюдо

 

Спорткомплекс построен при содействии хокимията Самаркандской области, Министерства народного образования Узбекистана, Федерации дзюдо страны и компании «Falcon Hunting Solutions.


Похожие статьи:
﻿
Назначен новый руководитель Самаркандского областного управления народного образования

Назначен новый руководитель Самаркандского областного управления народного образования

Новости Самарканда
﻿
Министр народного образования изучил состояние школ Самарканда

Министр народного образования изучил состояние школ Самарканда

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде директор школы уволен за привлечение учителей к принудительному труду

В Самарканде директор школы уволен за привлечение учителей к принудительному труду

Общество / Новости Самарканда / ТОП
﻿
Новые спорткомплексы для молодежи

Новые спорткомплексы для молодежи

Новости Самарканда / Спорт
﻿
Завершился Кубок Узбекистана по дзюдо

Завершился Кубок Узбекистана по дзюдо

Новости Самарканда / Спорт
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика