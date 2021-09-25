 В Самарканде сдан в эксплуатацию современный зал дзюдо

В Самарканде состоялось открытие нового спортивного сооружения, современного зала дзюдо,построенного на территории общеобразовательной школы № 7.
На торжественном открытии зала приняли участие министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов, заместитель хокима Самаркандской области – Начальник Главного управления по туризму и спорту Батиржон Нуруллаев. Среди почетных гостей также был один из героев Токио-2020 Давлет Бабанов.
Спорткомплекс построен при содействии хокимията Самаркандской области, Министерства народного образования Узбекистана, Федерации дзюдо страны и компании «Falcon Hunting Solutions.