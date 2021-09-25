Иностранные кинематографисты снимают фильм о Самарканде

Роковая встреча молодой девушки из глубинки и пожилой женщины при не столь приятных обстоятельствах, а именно когда героиня спасает пенсионерку от аварии, раскрывает суть всего короткометражного фильма. Его снимает творческая команда под режиссурой Celeste Galliot-Dollet из Франции. По сценарию эпизоды киноленты снимаются в пяти локациях города Самарканда-в основном в исторической части.
Как будет называться фильм пока неизвестно, однако, ребята подошли к осуществлению задуманного скрупулезно. Главная задача кинематографистов-предоставить качественный продукт, но время поджимает, до кинофестиваля, в рамках которого снимается фильм, осталось всего пару дней.
Кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути», также известный как Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки, пройдет с 28 сентября по 3 октября. На фестиваль приедут кинематографисты из 30 стран. Задача каждого конкурсанта подготовить короткометражный фильм, на съемки которого отведены всего 5 дней. В настоящее время в рамках данного проекта в Самаркандской области пребывают кинематографисты из Франции, России, Армении. В объективах их телекамер- достопримечательности и объекты культурного наследия области.
Знаменитый Сиабский базар, узкие переулки древнего города, памятники старины-усыпальница Амира Темура, шедевр средневековья-площадь Регистан, центр ремесленничества «Хунарманд» и многие другие локации включены в сценарий фильма российского режиссера Екатерины Сауниной. Один из эпизодов ее картины снимается на улице Ислама Каримова. В фильме рассказывается о знаменитом хан-атласе.
В фильме у россиянки снимаются молодые актеры Самаркандского русского драматического театра им. Чехова. Фестиваль стал отличным опытом для актеров, которые ограничиваются сценой областных театров. Демонстрация творческого потенциала перед камерой - настоящая школа искусства. Работа с российским режиссером - это творческая возможность для молодых актеров, - говорит актер театра Акмал Бабаев, который играет в фильме главную роль.
Герой следующего режиссера, а он из Армении, впервые приехал в Самарканд из Самары. По просьбе своей дочери он должен найти дом старого знакомого. Николай, так зовут главного героя, чтобы найти точный адрес объезжает весь город-от железнодорожного вокзала до старых переулочек, в центре его внимания также памятники средневековья. Для награждения молодых кинодеятелей, получивших признание членов международного жюри и поклонников, будут учреждаться специальные призы за каждую дополнительную номинацию.
Победители конкурса, проводимого в рамках кинофестиваля, будут награждены дипломом, статуэткой и денежной премией. За I место в программе «Кино за 5 дней» победители получат $15 000, II место — $10 000, III место — $7 000.
Зарина Хакбердиева