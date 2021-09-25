» » » Взаимовыгодные отношения в сфере туризма между Львовом и Самаркандом развиваются
﻿
  • 25 сентябрь 2021 12:10
  • 67

Взаимовыгодные отношения в сфере туризма между Львовом и Самаркандом развиваются

24 сентября текущего года в международном университете туризма «Шёлковый путь» состоялась встреча делегации из Львова во главе с управлением туризма и здравоохранения с представителями туристической отрасли Самаркандской области.

 

Взаимовыгодные отношения в сфере туризма между Львовом и Самаркандом развиваются

 

В ходе мероприятия обсуждалось дальнейшее развитие деловых отношений, переговоры по перспективным туристическим направлениям, а так же о сотрудничестве в привлечении туристов в Самаркандский регион. На встрече, стороны смогли раскрыть туристический потенциал, как Узбекистана, так и Украины, так же ознакомиться со статистическими цифрами и дальнейшими планами по развитию отрасли в странах. 

 

По итогам успешных переговоров, было отмечено, что данное мероприятие повлечет за собой широкий поток туристов из Львова в Самарканд.

 

Взаимовыгодные отношения в сфере туризма между Львовом и Самаркандом развиваются

 

Помимо этого руководством университета была проведена экскурсия по новому суперсовременному кампусу университета, где представители делегации ознакомились с историей создания университета и последними современными технологиями, используемыми в учебном процессе.

 

Пресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области


Похожие статьи:
﻿
Самарканд планирует сотрудничать с японской организацией JICA в развитии туризма

Самарканд планирует сотрудничать с японской организацией JICA в развитии туризма

Новости Самарканда
﻿
Назначен проректор Международного университета туризма «Шелковый путь»

Назначен проректор Международного университета туризма «Шелковый путь»

Новости Самарканда
﻿
Международный университет «Шелковый путь» может получить статус базовой организации СНГ

Международный университет «Шелковый путь» может получить статус базовой организации СНГ

Новости Самарканда
﻿
Посол Узбекистана по деловому туризму в Сингапуре находится с визитом в городе Самарканде

Посол Узбекистана по деловому туризму в Сингапуре находится с визитом в городе Самарканде

Новости Самарканда
﻿
Международный университет туризма “Шелковый путь” готов к тестовым испытаниям

Международный университет туризма “Шелковый путь” готов к тестовым испытаниям

Новости Самарканда / Туризм
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика