Взаимовыгодные отношения в сфере туризма между Львовом и Самаркандом развиваются

24 сентября текущего года в международном университете туризма «Шёлковый путь» состоялась встреча делегации из Львова во главе с управлением туризма и здравоохранения с представителями туристической отрасли Самаркандской области.

В ходе мероприятия обсуждалось дальнейшее развитие деловых отношений, переговоры по перспективным туристическим направлениям, а так же о сотрудничестве в привлечении туристов в Самаркандский регион. На встрече, стороны смогли раскрыть туристический потенциал, как Узбекистана, так и Украины, так же ознакомиться со статистическими цифрами и дальнейшими планами по развитию отрасли в странах.

По итогам успешных переговоров, было отмечено, что данное мероприятие повлечет за собой широкий поток туристов из Львова в Самарканд.

Помимо этого руководством университета была проведена экскурсия по новому суперсовременному кампусу университета, где представители делегации ознакомились с историей создания университета и последними современными технологиями, используемыми в учебном процессе.

Пресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области