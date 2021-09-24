Шавкат Мирзиёев побеседовал с представителями старшего поколения

Шавкат Мирзиёев посетил махаллю "Шарк тонги" в Самарканде. Здесь проживают около 3 тысяч человек. Семьи в основном занимаются предпринимательством и ремесленничеством. Шавкат Мирзиёев побывал в доме местного жителя Абдунаби Абдунасимова, поинтересовался условиями жизни и мнениями семьи.

Абдунаби-ота трудился в сфере здравоохранения, откуда и вышел на пенсию. Он и его супруга Гулчехра-ая вырастили пятерых детей. В настоящее время они живут, окруженные теплой и заботой детей, внуков и правнуков.

Ветераны труда рассказали о жизни своей семьи, разительных изменениях, произошедших в последние годы.

- Раньше был принцип "государство, общество, человек. Теперь говорим "человек, общество, государство", то есть ставим человеческое достоинство на первое место. Все органы исполнительной власти, экономического комплекса будут работать вблизи народа и помогать ему. Вместе с тем и сам человек не должен сидеть сложа руки, а эффективно пользоваться условиями, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Затем Шавкат Мирзиёев искренне пообщался с представителями интеллигенции и активистами махалли. Они рассказали о том, что происходящие в стране, отраслях экономики изменения ощущаются повсеместно, в каждом городе и районе.

- Благодаря нашим усилиям в последние годы в хокимиятах появились местные бюджеты. Прежде такого не было, - сказал Шавкат Мирзиёев. - Теперь планируем сформировать бюджеты в махаллях. Только представьте, как изменится махалля, имеющая свои средства - починят дороги, проведут воду, откроют пункты. В дальнейшем в махаллю придут деньги, но и требования будут другие.

Представители старшего поколения прочитали дуа с пожеланиями мира и процветания нашей стране.