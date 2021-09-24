Шавкат Мирзиёев побеседовал с представителями старшего поколения

Шавкат Мирзиёев посетил махаллю "Шарк тонги" в Самарканде. Здесь проживают около 3 тысяч человек. Семьи в основном занимаются предпринимательством и ремесленничеством. Шавкат Мирзиёев побывал в доме местного жителя Абдунаби Абдунасимова, поинтересовался условиями жизни и мнениями семьи.
Абдунаби-ота трудился в сфере здравоохранения, откуда и вышел на пенсию. Он и его супруга Гулчехра-ая вырастили пятерых детей. В настоящее время они живут, окруженные теплой и заботой детей, внуков и правнуков.
Ветераны труда рассказали о жизни своей семьи, разительных изменениях, произошедших в последние годы.
Затем Шавкат Мирзиёев искренне пообщался с представителями интеллигенции и активистами махалли. Они рассказали о том, что происходящие в стране, отраслях экономики изменения ощущаются повсеместно, в каждом городе и районе.
Представители старшего поколения прочитали дуа с пожеланиями мира и процветания нашей стране.