На развитие Самаркандской области будет направлен 41 триллион сумов – президент

В ближайшие пять лет на развитие Самаркандской области из госбюджета будет направлен 41 триллион сумов. Об этом сообщил Шавкат Мирзиёев.

«Еще 30 000 гектаров новых земель будут освоены и выделены на конкурсной основе для выращивания фруктов, овощей, лекарственных и продовольственных культур. При этом 50 процентов затрат на электроэнергию и бурение колодцев будет покрываться из бюджета.





Дополнительные 40 000 рабочих мест будут созданы за счет посадки 19 000 га интенсивных садов и 18 000 га виноградников на богарных землях Пайарыкского, Кушрабатского, Иштыханского, Нарпайского, Булунгурского и Ургутского районов.

Например, в Иштыхане готовые виноградники на площади 100 га сдаются в аренду населению сроком на 7 лет. В этом случае льготный период по уплате земельного налога для новых садов и виноградников будет увеличен с 3 до 5 лет.За счет выделения 50 миллиардов сумов из Фонда занятости, теплицы из легких конструкций будут построены в домах более 5 тысяч человек. Кроме того, будет создан кластер по переработке овощей и фруктов.

В Нурабаде, Кушрабате и Каттакургане будут освоены 18 000 гектаров богарных земель и созданы овцеводческие хозяйства. Кроме того, будет введено в эксплуатацию 48 крупных животноводческих комплексов с поголовьем не менее 500 голов крупного рогатого скота и выделено 2,4 тысячи гектаров осваиваемых под кормовую базу.

Птицеводческие кластеры будут созданы в Тайлаке, Самарканде, Акдарье, Каттакургане и Нурабаде для производства 50 тысяч тонн мяса птицы. Для выращивания лекарственных растений в Кушрабате, Нурабаде, Пайарыке, Иштыхане и Ургуте будут созданы плантации шафрана и лаванды.

За счет 145 миллионов долларов в ирригационном секторе будет модернизировано 69 насосных станций и улучшено водоснабжение 48 тысяч гектаров земель. При этом будет завершено строительство Булунгурского водохранилища и улучшено водоснабжение 36 тысяч гектаров в Булунгурском, Пайарыкском и Джамбайском районах.

В целом на развитие Самаркандской области в ближайшие пять лет из госбюджета будет направлен 41 триллион сумов. Все эти цифры точны, источники финансирования определены. Вот сидит хоким, которому я подробно объяснил, что и откуда получить. Основа всего заложена, теперь это нужно сделать », - сказал Шавкат Мирзиёев.