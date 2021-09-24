Шавкат Мирзиёев: будет создан Самаркандский технологический университет

О создании нового вуза в Самарканде сообщил глава государства в ходе встречи с избирателями. По словам Ш.Мирзиеева, Самаркандский технологический университет будет создан вместе с ведущими техническими университетами.

Также отмечалось, что Самаркандский государственный университет войдет в список тысячи престижных университетов мира.

Охват дошкольным образованием в области увеличится с 69% до 82%. В течение следующих пяти лет будет построено 38 новых школ, реконструировано и отремонтировано-711, будет создано 155 000 дополнительных ученических мест.

Кроме того, во всех городах и районах откроются IT-школы, которые охватят более 50 000 молодых людей.

Охват высшим образованием увеличится до 50 процентов (в настоящее время 33 процента).