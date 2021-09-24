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  • 24 сентябрь 2021 18:38
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Шавкат Мирзиёев предложил присвоить Самаркандскому государственному университету имя Шарафа Рашидова

Сегодня Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область, чтобы встретиться с избирателями с в рамках предвыборной кампании.

 

Шавкат Мирзиёев предложил присвоить Самаркандскому государственному университету имя Шарафа Рашидова

 

На встрече он предложил назвать Самаркандский государственный университет именем известного государственного и общественного деятеля Шарафа Рашидова, который учился здесь, а также внес значительный вклад в развитие науки, образования, культуры, литературы и искусства в стране.

 

«Если мы также примем отдельное решение о присвоении Самаркандскому медицинскому институту статуса университета, думаю, тогда создадим основу для будущего развития этого вуза», - сказал Шавкат Мирзиёев.

 

Шавкат Мирзиёев предложил присвоить Самаркандскому государственному университету имя Шарафа Рашидова

 

Кроме того, президент отдельно остановился на проблемах региона. Более 170 тысяч человек нуждаются в постоянной работе, около 65 тысяч семей не имеют постоянного источника дохода. Также нужно учитывать, подчеркнул он, что в ближайшие пять лет на рынок труда выйдут 200 тысяч молодых людей.

 

Отмечалось, что 1,6 миллиона человек в области не обеспечены централизованной питьевой водой, 6 тысяч километров внутренних дорог нуждаются в ремонте, из-за морального износа электросетей электроснабжение в регионе остается одной из самых серьезных проблем как для населения, так и для предпринимателей.


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