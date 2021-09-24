В Самарканде состоялась встреча Президента Шавката Мирзиеева с избирателями

Кандидат в Президенты Республики Узбекистан от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 сентябряпровел встречу с избирателями в городе Самарканде.Мероприятие открыл доверенное лицо кандидата в Самаркандской области Р.Холмуродов. Слово было предоставлено Шавкату Мирзиёеву.

- Самарканд - один из крупнейших историко-культурных центров, древняя столица, в которой были заложены основы нашей национальной государственности. Этот город с богатым и уникальным прошлым занимает особое место в истории Узбекистана и нашей социально-экономической жизни сегодня, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Кандидат выступил с речью о своей предвыборной программе. Она состоит из десяти приоритетных направлений, охватывающих вопросы экономики, предпринимательства, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, развития регионов, государственного управления, верховенство закона, внешней политики и культуры.

Озвучены планы касательно будущего социально-экономического развития Самаркандской области. В частности, поставлена цель сократить уровень бедности в два раза за счет создания 450 тысяч рабочих мест. В ближайшие пять лет в области планируется реализовать более 5,5 тысячи инвестиционных проектов на сумму 8 миллиардов долларов.

В целях увеличения объемов внешней торговли будут созданы международный карго-центр рядом с Самаркандским аэропортом, 6 агрологистических центров в Джамбайском, Пахтачинском, Акдарьинском и Самаркандском районах. Планируется организовать более 600 новых отелей и гостевых домов, довести общее количество мест размещения до 22 тысяч. Расширится масштаб высокотехнологичной медицинской помощи населению, Самарканд станет "медицинским хабом" региона.

- Опираясь на такую огромную мощь нашего народа, объединившись для достижения единой великой цели, мы, даст Бог, вновь превратим Самарканд в "украшение лика Земли", - сказал Шавкат Мирзиёев. - Наш народ, построивший за свою славную историю великие города, великие государства и цивилизации, всесторонне способен и достоин этого.

Выступившие на встрече высказали свое мнение о программе и призвали граждан принять активное участие в выборах Президента Республики Узбекистан.