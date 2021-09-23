На развитие туристического потенциала Самаркандской области направят $30 миллионов

Согласно постановлению президента, кредит на эти цели выделят из средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана.

Заем выдадут на пять лет по ставке 3% годовых – при этом для его погашения предусмотрен двухлетний льготный период.





Эти деньги пойдут на финансирование как туристических проектов, так и на благоустройство, развитие социальной и производственной инфраструктуры, а также подготовку мероприятий международного уровня.





В этом году в Самаркандскую область планируется привлечь 1,3 млн местных и 220 тыс иностранных туристов.