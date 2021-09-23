» » » На развитие туристического потенциала Самаркандской области направят $30 миллионов
﻿
  • 23 сентябрь 2021 13:20
  • 213

На развитие туристического потенциала Самаркандской области направят $30 миллионов

Согласно постановлению президента, кредит на эти цели выделят из средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана.
 

 

Заем выдадут на пять лет по ставке 3% годовых – при этом для его погашения предусмотрен двухлетний льготный период.

Эти деньги пойдут на финансирование как туристических проектов, так и на благоустройство, развитие социальной и производственной инфраструктуры, а также подготовку мероприятий международного уровня.

В этом году в Самаркандскую область планируется привлечь 1,3 млн местных и 220 тыс иностранных туристов.

Похожие статьи:
﻿
На благоустройство города Самарканда будет привлечено 25 миллионов долларов

На благоустройство города Самарканда будет привлечено 25 миллионов долларов

Новости Самарканда
﻿
Узбекистан привлекает от арабского фонда $5 млн для Самарканда и планирует получить еще $300 млн

Узбекистан привлекает от арабского фонда $5 млн для Самарканда и планирует получить еще $300 млн

Новости Самарканда / ТОП
﻿
Президент выделил Самаркандской области $500 млн.

Президент выделил Самаркандской области $500 млн.

Политика / Новости Самарканда / ТОП
﻿
Самаркандскую область в 2014 году посетили свыше 160 тысяч туристов

Самаркандскую область в 2014 году посетили свыше 160 тысяч туристов

Новости Самарканда / Туризм / ТОП
﻿
Дороги Самарканда: какие планы на их счет?

Дороги Самарканда: какие планы на их счет?

Общество / Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика