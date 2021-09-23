Жители Самаркандской области пытались продать своего ребенка за 85 млн сумов

Родителей задержали в Навоийской области. Помимо этого, в их отношении возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми».

В Навоийской области задержали супругов, пытавшихся продать двухлетнего ребенка. Об этом Репост.уз со ссылкой на прокуратуру Самаркандской области.

Как отмечается, жители посёлка Акташ в Самарканде планировали продать ребёнка за 85 млн сумов. Помимо этого, они нашли потенциального покупателя, который обещал предоплату в 50 млн сумов, а остальную сумму выплатить через несколько дней.

Супруги были задержаны во время получения аванса сотрудниками отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом УВД Навоийской области и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.

В отношении родителей ребенка возбудили уголовное дело по статье 135 (Торговля людьми) Уголовного кодекса.