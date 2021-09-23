Мать и дочь повесились в Каттакургане. Осуждены супруг и свекровь

В Самаркандской области 16-летняя девушка повесилась в сарае дома из-за того, что её отец и бабушка унижали мать за «рождение дочек» и постоянно ссорились с ней. Через два часа после происшествия с собой покончила мать девушки. Супруг и свекровь покойной признаны виновными в доведении до самоубийства. Прокуратура намерена дать правовую оценку действиям ОВД, школы и махалли, где были осведомлены о ситуации.

В Каттакурганском районе Самаркандской области 16-летняя девушка и её мать покончили жизнь самоубийством, повесившись в сарае дома, сообщает Газета.уз со ссылкой на программу Zamon телеканала Sevimli.





Причиной называется систематические давление, унижение и применение силы со стороны супруга и свекрови женщины за то, что она не родила сына. В репортаже отмечается, что о происходящем в семье были в курсе представители махалли и в школе девушки.

Супруг покойной предстал перед судом по обвинению в доведении до самоубийства. Во время заседания он заявил, что, пытаясь добиться примирения жены и матери, неоднократно обращался в махаллинский сход граждан, но председатель под разными предлогами избегал встречи.

В ноябре 2020 года мужчина узнал, что супруга купила продукты в магазине близких родственников и попросила записать долг на имя свекрови, из-за чего избил её руками и ногами, а также электрическим кабелем, о чём сознался в суде. Кроме того, отмечается, что он уговорил женщину лечиться дома, чтобы избежать привлечения к ответственности. Последняя ссора между женщиной и свекровью произошла в декабре того же года. Тогда она ударила невестку и облила её лицо кипятком, говорится в программе.