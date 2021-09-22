В соревнованиях по тяжелой атлетике на Кубок Узбекистана победили спортсмены из Самарканда

16-20 сентября 2021 года в городе Чирчик Ташкентской области состоялись Республиканские соревнования по тяжелой атлетике. В соревнованиях приняли участие спортсмены Самаркандской области.

Спортсмен детско-юношеской спортивной школы № 1 Олимов Ходжиакбар, несмотря на свой юный возраст, показал равенство всех среди взрослых и занял 1-е место в рывке с результатом 153, а в толчке-185. Спортсмен молодежного спортивного общества Огабек Собиров также занял 1-е место в весовой категории 55 кг.