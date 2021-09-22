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  • 22 сентябрь 2021 10:09
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В соревнованиях по тяжелой атлетике на Кубок Узбекистана победили спортсмены из Самарканда

16-20 сентября 2021 года в городе Чирчик Ташкентской области состоялись Республиканские соревнования по тяжелой атлетике. В соревнованиях приняли участие спортсмены Самаркандской области.
 

В соревнованиях по тяжелой атлетике на Кубок Узбекистана победили спортсмены из Самарканда

 

Спортсмен детско-юношеской спортивной школы № 1 Олимов Ходжиакбар, несмотря на свой юный возраст, показал равенство всех среди взрослых и занял 1-е место в рывке с результатом 153, а в толчке-185. Спортсмен молодежного спортивного общества Огабек Собиров также занял 1-е место в весовой категории 55 кг.
 

В соревнованиях по тяжелой атлетике на Кубок Узбекистана победили спортсмены из Самарканда

 

Также в весовой категории 73 кг O.Tухтаев, весовая категория 96 кг, Ш.Амриддинов в весовой категории 109 кг, А.Ходжиев заняли почетное 2-е место, в весовой категории 55 кг А.Абдужамилов в весовой категории до 87 кг, У.Садриддинов заняли 3-е место, сообщает пресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области.

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