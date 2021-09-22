Можно ли примирить семьи на грани развода?

За восемь месяцев текущего года было зарегистрировано 2 662 заявления на развод. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 869. Еще 581 семейная пара находится на грани распада, 331 семья была примирена специальной комиссией. В беседе с нами главный специалист областного управления по поддержке махалли и семьи Фарогат Шокирова рассказала о причинах распада семей, утрате семейных ценностях и собственном опыте примирения семей.

- Мы стараемся сократить разводы, но это очень трудно, - начинает разговор наша собеседница. – Для предупреждения разводов в 2013 году при каждой махалле были созданы комиссии по примирению, которые возглавляют председатель схода граждан и специалист по вопросам женщин. Кроме этого, примирить семьи пытаются и другие члены комиссии – инспектор профилактики, религиозные деятели, аксакалы махалли, а с прошлого года в примирительную комиссию включили и сотрудника органов внутренних дел по вопросам женщин. Но созданная комиссия не всегда может примирить супругов, которые уже подали заявление в суд о расторжении брака.

Тем более, что старые методы не совсем эффективны и не способны воздействовать на всех. Мы понимаем, что примирение семьи не должно происходить под давлением махалли и государства, - говорит Ф. Шокирова. - Иногда можно наблюдать чрезмерное вмешательство в частную жизнь, личную жизнь супругов. Это тоже одна из крайностей. С этим абсолютно нельзя соглашаться. Люди сами должны решать, продолжать совместную жизнь или нет. Жизнь показывает, что в результате насильного примирения, совершаются преступления.

Основная причина распадов - нетерпимость. Девушки идеализируют семейный быт и не имеют реального представления о семейном бюджете, ценностях и морально не готовы к переменам. Бытовые сложности усугубляются отсутствием собственного жилья у супругов, низким доходом, а также, к сожалению, алкоголизмом, наркоманией, проблемами со здоровьем одного из супругов и желанием уехать на заработки в поисках достойной жизни.

- Вы знаете, я приверженница семейных ценностей, потому что они все еще удерживают семьи в сёлах, призывая невесток уважительно относиться ко всем членам семьи, но я не считаю, что невестка должна терпеть унижения, - продолжает диалог Ф. Шокирова. - Мне кажется, что очень часто ценности смешивают со стереотипами. Особенно модно сейчас говорить о гендерном равенстве, не понимая его значение. Многие невестки путают это понятие и пытаются «устанавливать» свои правила в семье, но это практически всегда заканчивается непониманием, ссорами и, в конченом счете, распадом семьи.

Каждый день я сталкиваюсь с различными случаями разлада в семьях и каждый раз открываю для себя нечто новое. Особенно поразил один из последних инцидентов, когда ко мне в кабинет пришел молодой человек, проживший с женой более десяти лет в совместном браке. Он рассказал, что ранним утром его жена, собрав вещи и взяв с собой двух маленьких детей, ушла из дома. Наутро старший сын и муж стали искать женщину, которая не удосужилась рассказать о своей поездке.

Женщину нашли в Ташкенте, она решила уехать в Турции стать героиней передачи «Зийрабча», где якобы женщин отправляют в путешествие. На вопрос жене-беглянке, почему вы решили бросить семью и уехать, ни сказав о своем желании мужу, она ответила, что муж все равно отказал бы ей из-за отсутствия денег. И таких историй немало. Этот пример далек от классических историй с которыми мы привыкли иметь каждый день дело, но мы всё больше встречаем женщин, которые насмотревшись турецких сериалов, склонны к фантазиям и их разум все больше отдаляется от окружающей реальности.

- Взрослые, безусловно, имеют право принимать решение – оставаться им вместе или разбежаться, но штамп в паспорте о разводе не прекратит их отношения, если у бывших супругов есть общие дети. С начала года 1088 детишек практически лишились или отца, или матери. В 90% процентах случаев детки остаются с матерями, которые потом ими манипулируют. Очень часто дети становятся орудием шантажа. Поэтому прежде, чем прийти к решению развестись, нужно всё обдумать, чтобы развод не стал для ребенка сильнейшим потрясением, - заключила наша собеседница.