Визит делегации Федерации регби объединенных арабских эмиратов в Самарканд

В Самарканд прибыла делегация во главе с руководителем федерации регби Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мохаммедом бин Мактум бин Джума Аль-Мактумом.

Основной целью их пребывания было ознакомление с достопримечательностями города, с их древневековой историей, так как именно Самарканд сохранил великолепные образцы средневекового зодчества, поражающие архитектурными решениями, совершенством форм и богатством красок, а также с самобытностью узбекского народа.

Гости посетили мавзолей Амира Тимура, площадь Регистан, комплекс Шахи-Зинда и др. Шейх Мохаммед бин Мактум бин Джума Аль-Мактум был восхищён туристическими возможностями Самарканда и выразил заинтересованность в дальнейшем инвестировании в проекты в сфере туризма в Самарканде.

Пресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области.