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  • 22 сентябрь 2021 0:09
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Визит делегации Федерации регби объединенных арабских эмиратов в Самарканд

В Самарканд прибыла делегация во главе с руководителем федерации регби Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мохаммедом бин Мактум бин Джума Аль-Мактумом.

 

Визит делегации Федерации регби объединенных арабских эмиратов в Самарканд

 

Основной целью их пребывания было ознакомление с достопримечательностями города, с их древневековой историей, так как именно Самарканд сохранил великолепные образцы средневекового зодчества, поражающие архитектурными решениями, совершенством форм и богатством красок, а также с самобытностью узбекского народа.

 

Гости посетили мавзолей Амира Тимура, площадь Регистан, комплекс Шахи-Зинда и др. Шейх Мохаммед бин Мактум бин Джума Аль-Мактум был восхищён туристическими возможностями Самарканда и выразил заинтересованность в дальнейшем инвестировании в проекты в сфере туризма в Самарканде.

 

Пресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области.

 


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