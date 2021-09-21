День университета в Самарканде

В связи с 600-летием Самаркандского государственного университета 21 сентября отмечаетсяДень университета.

В вузе организован международный симпозиум «Сотрудничество и взаимное влияние в сфере образования, науки и технологий в Тюркском мире». В медресе Мирзо Улугбека комплекса Регистан открылась выставка «Высшее образование в Самарканде в средние века».

Перед началом симпозиума представители вузов нашей страны и ученые из зарубежных стран, молодежь возложили цветы к подножию памятника Мирзо Улугбеку.

- Я очень доволен, что участвую в проходящем в Самарканде престижном мероприятии, - говорит ректор Стамбульского университета, профессор Махмут Ак. – В этом древнем городе жили, учились и преподавали великие личности. Между нашими университетами налажено сотрудничество, будем и дальше расширять и укреплять его.

В мероприятиях приняли участие заместитель премьер-министра Республики Узбекистан – министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов, обладатель Нобелевской премии Азиз Санджар.