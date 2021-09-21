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  • 21 сентябрь 2021 23:51
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День университета в Самарканде

В связи с 600-летием Самаркандского государственного университета 21 сентября отмечаетсяДень университета.

 

День университета в Самарканде

 

В вузе организован международный симпозиум   «Сотрудничество и взаимное влияние  в сфере образования, науки и технологий  в Тюркском мире».  В медресе Мирзо Улугбека  комплекса Регистан открылась выставка «Высшее образование в Самарканде в средние века».  

 

Перед началом симпозиума представители вузов нашей страны и ученые из зарубежных стран, молодежь  возложили цветы к подножию памятника Мирзо Улугбеку.  

 

- Я очень доволен, что  участвую в проходящем в Самарканде престижном мероприятии, - говорит ректор  Стамбульского университета, профессор  Махмут Ак. – В этом древнем городе жили, учились и преподавали великие личности. Между нашими университетами  налажено сотрудничество, будем  и дальше расширять и укреплять его.

     

В мероприятиях приняли участие заместитель премьер-министра Республики Узбекистан – министр  туризма и спорта Азиз Абдухакимов, обладатель Нобелевской премии Азиз Санджар.  


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