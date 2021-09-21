Впервые в своей истории СамГУ отмечает День университета

Около четырех тысяч студентов Самаркандского государственного университета с раннего утра приняли участие в масштабном мероприятии, приуроченном к 601-летию со дня образования высшего учебного заведения. На территории Университетского бульвара действовало сразу несколько мероприятий: выставки современного и изобразительного искусства, ремесленничества, швейного мастерства, гончарного дела, различные спортивные соревнования.





По инициативе ректора СамГУ Рустама Холмурадова 21 сентября объявлено днем СамГУ. Именно с этой даты 1420 года начинается история университета, с момента основания медресе Мирзо Улубека. Письменные источники и научные исследования подтверждают, что Самаркандский государственный университет является прямым преемником медресе Мирзо Улугбека.

Несмотря на то, что официальная дата об образовании госуниверситета была объявлена всего пару дней назад, атмосфера университетского бульвара напоминала один из древних праздников, о котором знает вся страна. Студенты СамГУ с большим энтузиазмом представляли образцы своих работ в разных сферах.

В рамках праздника планируется проведение международного симпозиума «Сотрудничество и взаимодействие в области образования, науки и технологий в тюркском мире». В симпозиуме примет участие ряд иностранных высокопоставленных лиц-лауреат Нобелевской премии, профессор Университета Северной Каролины Азиз Санжар, профессор Болонского университета Симоне Монтелин, ректор Университета Ахмада Яссави Дженгиз Томар и другие.

Зарина Хакбердиева