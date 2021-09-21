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  • 21 сентябрь 2021 14:57
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В Джизаке и Самарканде прокуроров арестовали за взяточничество

Зампрокурора одного из районов Самаркандской области изменил наказание представителю местного фермерского хозяйства с трех лет на более тяжкое. Он потребовал 10 тысяч долларов за то, чтобы оставить первый приговор в силе. Оперативники задержали посредника и на основании доказательств вышли на самого зампрокурора.

 


 

Старший инспектор таможенного поста «Коракуль» Бухарской области за снижение суммы таможенных пошлин, которые оплачивают иностранные предприниматели за грузовые вагоны из Туркменистана, а также за оформление декларации без уплаты складских сборов, потребовал 800 долларов. Таможенника задержали при получении 400 долларов из запрошенной суммы. 

Сотрудники СГБ совместно с ответственными ведомствами провели ряд задержаний, сообщает канал «Узбекистан 24».

 

Прокурор одного из районов Джизакской области потребовал две тысячи долларов за то, чтобы не заключать под стражу руководителя строительной фирмы по факту недостачи. Прокурора задержали во время того, как ему отдавали оставшуюся часть взятки – 800 долларов от полученных уже ранее 1200.

 

Подготовила

Зарина Хакбердиева


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