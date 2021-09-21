В СамГМИ прошла лекция лауреата Нобелевской премии

Самаркандский государственный медицинский институт посетил всемирно известный турецкий и американский учёный, лауреат Нобелевской премии по химии за 2015 год «За исследование механизмов восстановления ДНК» профессор Азиз Санжар (Dr. Aziz Sanjar).

В рамках визита в СамГМИ высокого гостя сопровождал проректор по интернационализации и стратегическому развитию Международного университета туризма «Шелковый путь» Жулибой Элтазаров.

Торжественное чествование именитого гостя было проведено в большой зале собраний института, где со вступительным словом выступил ректор института Жасур Ризаев. В своём приветствии ректор выразил признательность доктору Азизу Санжару за визит в мединститут и пожелал ему успехов и новых открытий.

Доктор Азиз Санжар для сотрудников института прочитал гостевую лекцию «Циркадные часы, восстановление ДНК, химиотерапия рака». Лектор подробно рассказал про процесс эксцизионной репарации, то есть своего рода «ремонте» ДНК. Эксцизионная репарация поврежденного нуклеотида также происходит в процессе устранения дефектов, вызванных мутагенными веществами. В выступлении было особо отмечено и про значение новейших открытий в биохимии в лечении онкологических и иных заболеваний.

Лекция вызвала большой интерес среди участников. Нобелевского лауреата особо порадовали комментарии и заданные вопросы молодыми докторантами и магистрантами института. В завершении своего визита Доктор Азиз Санжар выразил благодарность за тёплый приём и отметил высокий научный потенциал сотрудников института.