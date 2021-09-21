В Самарканде 97 тысяч молодых людей впервые примут участие в выборах

По всей республике в приподнятом духе активно продолжается совместная акция Союза молодежи Узбекистана и Агентства по делам молодежи Узбекистана "Повышение политических знаний и правовой культуры молодежи”.

Так, при активном участии юношей и девушек акции прошли в Самаркандской и Кашкадарьинской областях.

– В нынешних выборах в Самарканде впервые примут участие 97 тысяч молодых людей, – говорит председатель Самаркандского областного совета Союза молодежи Завкиддин Эргашев. – Для повышения политических знаний молодых избирателей организованы учебные семинары, привлечено более 2 тысяч тренеров. Также в рамках акции проведен конкурс сочинений на тему "Я сам определяю свое будущее, а вы?”, в котором свои знания и творческие возможности испытали 44 молодых человека.

В Центральном парке имени Алишера Навои в Самарканде состоялся полуфинальный этап проекта "100 идей для Узбекистана”. На предыдущем этапе широкомасштабного республиканского конкурса идей и предложений, которые могут стать решением проблем в различных сферах жизнедеятельности и послужить развитию Узбекистана, среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет от Самаркандской области участвовало 2 тысячи 654 молодых человека. Из них 105 человек были отобраны для участия в областном этапе.

Кашкадарьинский областной этап молодежной акции прошел в парке культуры и отдыха имени Алишера Навои в Карши. Ряд проектов и презентаций, организуемых в рамках акции, играет важную роль в повышении политических и юридических знаний участников, а также навыков, необходимых в ходе выборов. Участники акции также встретились с молодыми курсантами Высшего военного авиационного училища Республики Узбекистан в городе Карши, провели пропагандистскую работу.

Пропагандистские мероприятия имеют особое значение в организованном проведении предстающего важного политического процесса – выборов Президента Республики Узбекистан, обеспечении активного участия в них молодежи.

Уза