Лауреату Нобелевской премии присвоено звание почетного доктора вуза Самарканда

Лауреат Нобелевской премии по химии, выдающийся турецкий и американский ученый-биохимик, Член Национальной академи наук США Азиз Санджар признан профессором международного университета туризма «Шелковый путь». Торжественная церемония по этому поводу состоялась в самаркандском вузе. В рамках важного события лауреату Нобелевской премии вручили диплом и мантию почетного доктора университета.





Выступая с приветственной речью, заместитель Премьер-министра Узбекистана, Министр туризма и спорта, ректор международного университета туризма «Шелковый путь» Азиз Абдухакимов с гордостью отметил, что отныне одним из профессоров вуза является знаменитый ученый тюркского мира.

-Я с детства знаю Узбекистан как свою родину и очень рад быть здесь, -говорит иностранец. -Узбекистан - часть тюркского мира. В вашей стране ведется большая работа в сфере туризма, экономики и многих других сферах. Я верю, что эти реформы принесут свои плоды и что будут сделаны великие открытия для развития мировой науки. На денежные средства, выделенные на Нобелевскую премию, мы с супругой открыли турецкий центр при университете в Соединенных Штатах. Через этот центр мы стремимся продвигать культуру многих тюркоязычных стран, таких как Турция, Азербайджан и Узбекистан.

Азиз Санжар опубликовал 415 научных статей и 33 книги. Профессор А. Санджар получил различные научные награды за использование циркадных часов в лечении рака. В частности, он был номинирован Американским химическим обществом на премию «Лучший химик Северной Каролины» в 2001 году. Наряду с этой наградой Санжар был избран членом Национальной академии наук США, одного из самых престижных научных учреждений в научном мире того времени. Он был первым американским турецким ученым, избранным в столь престижную академию. Ученый также был избран действительным членом Турецкой академии наук в 2006 году.

Отдельное внимание на мероприятии было уделено еще одному событию. Турецкий ученый лично вручил первокурсникам учебного заведения сертификаты с личным автографом. Далее лауреатом Нобелевской премии была проведена гостевая лекция для студентов университета туризма на тему «Знания и национальное возрождение в Тюркском мире», в ходе которой Азиз Санжар ответил на все интересующие вопросы.

-Во время своих лекций уважаемый Азиз Санжар обозначил важные проблемы, связанные с развитием науки в тюркских странах, аспекты, мотивирующие молодых ученых на новые научные открытия, -сказал ректор международного университета туризма «Шелковый путь» Азиз Абдухакимов. –Он особо подчеркнул, что наши начинающие специалисты больше времени должны уделять саморазвитию. В период, когда главой государства ставится задача по достижению третьего Ренессанса, это очень важная задача по обеспечению молодых кадров необходимыми условиями в целях достижения своих целей.

Слова благодарности также выразила международный советник ректора Алия Оспанова. По ее словам, наличие таких ученых, как Азиз Санжар, в нашем мире является редким явлением.

-Многих интересует вопрос о том, будет ли преподавать профессор в нашем университете,-говорит Алия Оспанова, международный советник ректора университета туризма «Шелковый путь». –Будучи единственным ученым тюрского мира он обещал помогать дружественному Узбекистану, в частности, университету «Шелковый путь». Профессор поддержал приоритетные стратегии нашего вуза в воссоединении науки и образования между странами Великого Шелкового пути.

В ходе визита для почетного гостя был организован тур по кампусу университета, особое внимание было уделено современной библиотеке университета, которую Азиз Санжар пообещал в ближайшее время дополнить научной литературой.