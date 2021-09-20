Лауреату Нобелевской премии присвоено звание почетного доктора вуза Самарканда

Лауреат Нобелевской премии по химии, выдающийся турецкий и американский ученый-биохимик, Член Национальной академи наук США Азиз Санджар признан профессором международного университета туризма «Шелковый путь». Торжественная церемония по этому поводу состоялась в самаркандском вузе. В рамках важного события лауреату Нобелевской премии вручили диплом и мантию почетного доктора университета.
Выступая с приветственной речью, заместитель Премьер-министра Узбекистана, Министр туризма и спорта, ректор международного университета туризма «Шелковый путь» Азиз Абдухакимов с гордостью отметил, что отныне одним из профессоров вуза является знаменитый ученый тюркского мира.
Азиз Санжар опубликовал 415 научных статей и 33 книги. Профессор А. Санджар получил различные научные награды за использование циркадных часов в лечении рака. В частности, он был номинирован Американским химическим обществом на премию «Лучший химик Северной Каролины» в 2001 году. Наряду с этой наградой Санжар был избран членом Национальной академии наук США, одного из самых престижных научных учреждений в научном мире того времени. Он был первым американским турецким ученым, избранным в столь престижную академию. Ученый также был избран действительным членом Турецкой академии наук в 2006 году.
Отдельное внимание на мероприятии было уделено еще одному событию. Турецкий ученый лично вручил первокурсникам учебного заведения сертификаты с личным автографом. Далее лауреатом Нобелевской премии была проведена гостевая лекция для студентов университета туризма на тему «Знания и национальное возрождение в Тюркском мире», в ходе которой Азиз Санжар ответил на все интересующие вопросы.
Слова благодарности также выразила международный советник ректора Алия Оспанова. По ее словам, наличие таких ученых, как Азиз Санжар, в нашем мире является редким явлением.
В ходе визита для почетного гостя был организован тур по кампусу университета, особое внимание было уделено современной библиотеке университета, которую Азиз Санжар пообещал в ближайшее время дополнить научной литературой.