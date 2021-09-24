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  • 20 сентябрь 2021 9:03
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Самаркандского сутенера поймали в аэропорту при отправке девушки в Турцию

Правоохранители области задержали  в международном аэропорту Самарканда 29-летнего сутенера, сопровождавшего девушку (1999 г.р.) в Турцию в целях сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает УВД Самаркандской области.

 

Самаркандского сутенера поймали в аэропорту при отправке девушки в Турцию

 

По данным ведомства, задержанный действовал не один, а на пару с матерью, которая должна была встретить девушку в Турции. Они обещали помочь в трудоустройстве и покрыть дорожные расходы за свой счет.

 

Сотрудники УВД Самаркандской области по борьбе с терроризмом и экстремизмом и Службы Государственной безопасности по Самаркандской области задержали уроженца Акдарьинского района, когда он отправлял девушку из международного аэропорта Самарканда.

 

По данному факту Следственным  отделом УКД ОВД г. Самарканда возбуждено уголовное дело на основании статьи 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.


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