В Нукусе демонстрируется культура Самаркандской области

В ходе II Международного фестивале искусства бахши, проходящего в Нукусе, искусство и культуру своего региона демонстрируют также представители Самаркандской области.

Также, в данном авторитетном празднике искусства принимают участие прославленные бахши из Кушрабатского, Нурабадского и Булунгурского районов области–Абдуалим Бекмуродов, Шавкат Бобомуродов, Сайим Эргашев.

– На площадке, отведенной для нашей области мы демонстрируем древнюю культуру, прикладное искусство, своеобразные традиции и ценности Самарканда, - говорит начальник Управления культуры Самаркандской области Х.Мухаммадиев. – Возле воссозданного макета медресе Тиллакори выставлены образцы прикладного искусства, знаменитые самаркандские лепешки. Театральные коллективы нашей области демонстрируют небольшие сценические представления. Уверен, что выступления ансамбля макома, фольклорных коллективов «Чавки» и «Бешкарсак» не оставят равнодушными участников фестиваля.