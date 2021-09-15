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  • 18 сентябрь 2021 16:08
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В Нукусе демонстрируется культура Самаркандской области

В ходе II Международного фестивале искусства бахши, проходящего в Нукусе, искусство и культуру своего региона демонстрируют также представители Самаркандской области.

 

В Нукусе демонстрируется культура Самаркандской области

 

Также, в данном авторитетном празднике искусства принимают участие прославленные бахши из Кушрабатского, Нурабадского и Булунгурского районов области–Абдуалим Бекмуродов, Шавкат Бобомуродов, Сайим Эргашев.  

 

– На площадке, отведенной для нашей области мы демонстрируем древнюю культуру, прикладное искусство, своеобразные традиции и ценности Самарканда, - говорит начальник Управления культуры Самаркандской области Х.Мухаммадиев. – Возле воссозданного макета медресе Тиллакори выставлены образцы прикладного искусства, знаменитые самаркандские лепешки.  Театральные коллективы нашей области демонстрируют небольшие сценические представления. Уверен, что выступления ансамбля макома, фольклорных коллективов «Чавки» и «Бешкарсак» не оставят равнодушными участников фестиваля.  


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