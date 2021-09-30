В Самарканде открылись первые семейные детские дома

Семья Рахимовых из массива Найман Акдарьинского района взяла на воспитание 4 девочки и 1 мальчика. Семья Усмановых из массива Корасув города Самарканда приняла в свой семейный детский дом 5 девочек.

Ранее эти дети воспитывались в доме мехриболик №1 города Самарканда. Примечательно, что члены семьи Рахимовых и Усмановых Мархабо и Ирода соответственно сами являются воспитанницами данного дома «Мехрибонлик» и инициаторами открытия семейного детского дома.



Разрешение на открытие семейного детского дома было выдано после того, как специальная комиссия удостоверилась, что в домах инициаторов проектов имеются все условия для комфортного проживания детей, сообщает Самтур.уз.



В ближайшее время в Самаркандской области планируется открытие еще четырех семейных детских домов. Семейным детским домам от имени областного хокимията и областного управления Национальной гвардии преподнесены ценные подарки.