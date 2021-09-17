Пресс-тур по новым туристическим маршрутам и спортивным объектам Самарканда

На сегодняшний день, как среди местных, так и зарубежных туристов становится популярным отдых на природе. В Самарканде таких туристических зон очень много. Одна из них- «Barkhan Terrace». Зона расположена в Самаркандском районе.





Журналисты в ходе очередного пресс-тура, организованного Главным управлением туризма и спорта Самаркандской области, ознакомились с туристическим местом, которое подарит своим посетителям уютную обстановку. Занимаемая площадь данного комплекса составляет 25 соток. На территории объекта имеется терраса, бассейн, беседки для отдыха, а также для удобства пребывания гостей имеется парковка.

Туристы, которые посетят это место, смогут отдохнуть под тенями деревьев в беседках, насладиться красотой природы, а также отведать национальную кухню. Данные маршруты направлены на развитие внутреннего туризма, популяризацию природных, исторических и культурных объектов Самарканда.

Затем представители СМИ посетили турзону Jannat Makon, где можно насладиться природой, вдохнуть чистый и свежий воздух, а также отвлечься от городской суеты. Данная зона включает в себя такие дополнительные услуги как катание на скутерах, беседки для отдыха, бассейн.

Создание подобной зоны направлено на то, чтобы у наших соотечественников и зарубежных туристов была возможность не только отдохнуть на природе, искупаться в бассейне, но и насладиться изысканной кухней,сообщает пресс-служба Главного управления туризма и спорта Самаркандской области.

Во второй половине дня журналисты ознакомились со спорткомплексом "Дельфин", где созданы все условия для занятий детей и взрослых и развития плавания. Основными целями учреждения являются привлечение населения к занятию плаванием и другими популярными видами спорта, сохранение и укрепление физического и психо-эмоционального здоровья граждан, а также повышение культурного уровня населения.

Также в комплексе созданы все условия, как для индивидуальных занятий плаванием, занятий аквааэробикой, так и для подготовки нового поколения профессиональных спортсменов в водных видах спорта: спортивное плавание, водное поло, синхронное плавание.

Подготовила

Зарина Хакбердиева