Завершено уголовное дело по факту гибели самаркандского налоговика. Двое подозреваемых задержаны.

Завершено расследование уголовного дела по факту смерти первого заместителя начальника Государственной налоговой инспекции Каттакурганского района Самаркандской области Азизбека Ахмедова. Два человека были задержаны как подозреваемые.

Начальник информационной службы Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов в ответ на запрос Дарьё.уз сообщил, что заключение следствия было направлено в суд 14 сентября 2021 года.

«Следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по факту гибели первого заместителя начальника Государственной налоговой инспекции района, завершены. 14 сентября уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения. В рамках уголовного дела двум лицам предъявлены обвинения, они заключены под стражу», - сказал Хаёт Шамсутдинов.