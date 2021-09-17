В Самарканде выявлены нарушения при госзакупках на 50 млрд сумов

Агентство по противодействию коррупции в Самаркандской области изучило госзакупки и выявило в 18 случаях нарушения на общую сумму 50 млрд сумов.

В системе народного образования выяснилось, что 8 школ Самаркандской области ремонтировались без определения победителей в тендерах. Работы по строительству и капитальному ремонту в школах начались на три месяца раньше объявления тендеров.

Ремонтные работы на 42 млрд сумов на объектах подведомственных Министерству народного образования и Госналоговому комитету, также были начаты до объявления тендера.

В области здравоохранения специалисты обнаружили нарушения в пяти случаях на сумму 5,5 млрд сумов. Победителями в тендерах на закупку медицинского оборудования для Самаркандского областного многопрофильного медицинского центра стали предприятия, представители которых являются родственниками.

Также стало известно, что строительство административного здания хокимията Джамбайского района стоимостью 400 млн сумов завершили раньше, чем был определен победитель тендера. Собранные документы переданы в Генеральную прокуратуру.

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