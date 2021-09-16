» » » В Самарканде задержаны супруги из Ирана за кражу 5100 долларов
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  • 16 сентябрь 2021 11:45
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В Самарканде задержаны супруги из Ирана за кражу 5100 долларов

Заявление о краже в Пайарыкское РОВД 12 сентября поступило от Б.Ш (1981 г.р.). Мужчина пожаловался, что двое человек-мужчина и женщина, похожие на иностранцев, пришли к нему в магазин, и на турецком языке попросили его обменять 100 долларов на две 50-долларовые купюры.

 

В Самарканде задержаны супруги из Ирана за кражу 5100 долларов

 

Когда продавец передал им банкноты, взятые из сейфа в магазине, мужчина успел украсть оттуда 5100 долларов. Вскоре вместе с напарницей они покинули магазин.

 

В ходе оперативного расследования, проведенного сотрудниками по безопасному туризму, установлено, что преступление было совершено гражданином Исламской Республики Иран Р.А. (1958 г.р.) и его супругой С.Д. (1980 г.р.). Иностранцев с уликами задержали на территории Ташкента.

 

Расследование проводится Следственным отделом Пайарыкского РОВД Самаркандской области.


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