В Самарканде задержаны супруги из Ирана за кражу 5100 долларов

Заявление о краже в Пайарыкское РОВД 12 сентября поступило от Б.Ш (1981 г.р.). Мужчина пожаловался, что двое человек-мужчина и женщина, похожие на иностранцев, пришли к нему в магазин, и на турецком языке попросили его обменять 100 долларов на две 50-долларовые купюры.

Когда продавец передал им банкноты, взятые из сейфа в магазине, мужчина успел украсть оттуда 5100 долларов. Вскоре вместе с напарницей они покинули магазин.

В ходе оперативного расследования, проведенного сотрудниками по безопасному туризму, установлено, что преступление было совершено гражданином Исламской Республики Иран Р.А. (1958 г.р.) и его супругой С.Д. (1980 г.р.). Иностранцев с уликами задержали на территории Ташкента.

Расследование проводится Следственным отделом Пайарыкского РОВД Самаркандской области.