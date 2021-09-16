В Самарканде открылась выставка «Одно целое»

В Самаркандском государственном музее истории культуры Узбекистана начала свою работу персональная выставка самаркандского художника Озода Негматова «Одно целое». В выставочном зале самаркандского музея представлено около 20 работ художника. Он работает в основном в области живописи и инсталляции современного изобразительного искусства.





Работы художника, такие как «Незнакомцы», «Все слушают», «Братья», имеют своеобразное направление, вызывают в сознании зрителей впечатления о сверхъестественном мире, а также продвигают философские идеи. Человеческая жизнь состоит из множества эпизодов. В ряде представленных работ автор попытался показать тонкую грань взаимоотношений между воспоминаниями.

Ранее работы автора, члена Ассоциации художников Академии художеств Узбекистана экспонировались на VIII Ташкентской международной биеннале, в музее изобразительных искусств в Бухаре, художественном музее Каракалпакстана и галерее «Айсель» в Самарканде. Выставка будет работать до 14 октября.

Зарина Хакбердиева