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  • 15 сентябрь 2021 22:31
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Делегация Польши – в Самарканде

Пребывающая в нашей стране делегация во главе с государственным секретарем, руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом посетила Самарканд. Хоким области Эркинжон Турдимов торжественно встретил гостей на Самаркандском железнодорожном вокзале.

 

Делегация Польши – в Самарканде

 

Свое знакомство с древним городом государственный секретарь Польши начал с посещения мавзолея Амира Темура. Высокому гостю поведали об истории строительства памятника, традициях государственности великого полководца Амира Темура и Темуридов.

 

Затем делегация побывала на площади Регистан, выставке ремесленников в медресе Тиллакори. Также гости посетили ансамбль Биби Ханум и другие архитектурные памятники.

 

Уза


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