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  • 15 сентябрь 2021 14:52
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В Самарканде снимут художественный фильм об Алишере Навои и Абдурахмане Джами (Видео)

В ходе визита Президента Республики Узбекистан в Республику Таджикистан главы двух государств поддержали предложение о создании совместного художественного фильма о дружбе наших великих предков Алишера Навои и Абдурахмана Джами.

 


 

В целях реализации данной договорённости 12 сентября состоялся визит делегации кинематографистов Таджикистана в Самарканд. В Самаркандском государственном университете состоялась встреча с профессорско-преподавательским составом, состоящим из ученых-историков и кинорежиссеров.

 

На встрече было предложено рассмотреть определенные локации для съемок фильма, которые сыграли важную роль в жизни поэтов. В связи с чем во второй половине дня гости осмотрели площадки, которые будут использованы для дальнейшего проведения съемочных работ. Выпуск данного фильма послужит увеличению потока туристов в Самарканд, считает пресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области.

 

Зарина Хакбердиева


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