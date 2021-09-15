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  • 15 сентябрь 2021 11:56
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В Самарканде произошло ДТП с участием 4 автомобилей. Двое человек госпитализированы

Как мы ранее сообщали, вчера, 14 сентября, в 12:00 по улице Гагарина в Самарканде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех легковых автомобилей. По словам очевидцев, основным виновником ДТП предположительно является 17-летний молодой человек. Он управлял автомобилем Cobalt.

 


Согласно официальному сообщению УБДД ГУВД области, за рулем Cobalt был несовершеннолетний парень с инициалами С.М., 2004 года рождения. Он ехал по улице М.Улугбека в сторону ул. Гагарина.

 

В результате потери управления молодой водитель столкнулся с тремя автомобилями- Nexia, Nexia-2 и Matiz, припаркованными на правой стороне дороги, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие.

 

В результате аварии пострадали два человека-взрослый мужчина, который хотел сесть в машину и восьмилетний мальчик, находящийся на тот момент в машине. Они были немедленно госпитализированы с телесными травмами в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. У пострадавшего И.С. врачи после осмотра диагностировали перелом шейки бедра и ключицы, ему предстоит пройти операцию. Состояние мальчика стабильное.

 

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, дело расследуется Управлением внутренних дел Самаркандской области.

 

Зарина Хакбердиева


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