Хоким наградил победителей Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио

Состоялось чествование самаркандских спортсменов, добившихся высоких результатов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.

На олимпийских играх выступили 10, на паралимпийских 4 самаркандских спортсмена. В активе наших атлетов золотая и серебряные медали. За эти достижения Хусниддину Норбекову вручены ключи от новой трехкомнатной квартиры, Парвина Самандарова и Давлат Бобонов получили ключи от двухкомнатных квартир. Новоселье они справят в массиве Корасув.

Остальным спортсменам, завоевавшим олимпийские лицензии, уплачены первые взносы за новые двухкомнатные квартиры в городе Самарканде. Их наставники получили по 25 млн. сумов.