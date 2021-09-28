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  • 14 сентябрь 2021 23:04
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Хоким наградил победителей Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио

Состоялось чествование самаркандских спортсменов, добившихся высоких результатов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.
 

Хоким наградил победителей Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио

Хоким наградил победителей Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио

 

На  олимпийских играх выступили 10, на паралимпийских 4 самаркандских спортсмена.  В активе наших атлетов золотая  и серебряные медали. За эти достижения Хусниддину Норбекову вручены ключи от новой трехкомнатной квартиры, Парвина Самандарова и Давлат Бобонов получили ключи от двухкомнатных квартир. Новоселье они справят в массиве Корасув.
 

Хоким наградил победителей Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио

 

Остальным спортсменам, завоевавшим олимпийские лицензии, уплачены первые взносы  за новые двухкомнатные квартиры в городе Самарканде.  Их наставники получили по 25 млн. сумов.

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