Как получить образовательный кредит?

Муродилло Нурмухаммедов-студент Ташкентского государственного экономического университета. Два дня назад в одном из банков города он подавал заявление о выдаче образовательного кредита для обучения в высшем учебном заведении.





В настоящее для получения образовательного кредита коммерческим банкам предоставляются ряд документов-заявление, договор об обучении на платно-контрактной основе, документ об обеспечении возвратности кредита. Круглые сироты, воспитанники домов-интернатов "Мехрибонлик", инвалиды с детства I и II групп, выходцы из малообеспеченных семей, имеющие право на получение льготных образовательных кредитов, а также лица состоящие в «молодежной» и «железной» тетрадях представляют соответствующие подтверждающие документы.

30 июля президент подписал постановление «О мерах по дальнейшему расширению доступа к образованию в высших образовательных организациях». Согласно документу, коммерческие банки выделяют образовательные кредиты за счет кредитных ресурсов, размещаемых Министерством финансов, по основной ставке Центрального банка. Основная часть образовательного кредита погашается после окончания официального срока обучения студента, начиная с седьмого месяца в течение 7 лет.

Образовательные кредиты могут получить студенты бакалавриата, рекомендованные на контракт, и магистратуры. Кредит выделяется по основной ставке Центрального банка —14%, в 11 банках страны.

Зарина Хакбердиева