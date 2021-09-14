В Самарканде установлено устройство для быстрой зарядки электромобилей

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 10 июля 2020 года № ПП–4779 определены меры по стимулированию создания в республике инфраструктуры для обслуживания электромобилей, в том числе зарядных станций и сервисных центров.

В целях обеспечения исполнения данного постановления по поручению Председателя Правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина Абдуллаева предприятием ООО «UNG Petro» проводится ряд работ.

В частности, 13 сентября в АЗС №89 «Самарканд-2», расположенном в городе Самарканде Самаркандской области, установлено устройство для быстрой зарядки электромобилей.

Теперь в Самарканде владельцы электромобилей могут использовать устройство, установленное на АЗС АО «Узбекнефтегаз» «UNG Petro». Следует отметить, что в Ташкенте и Самарканде с полным обеспечением эффективной работы устройств по быстрой зарядке электромобилей в дальнейшем будут запущены во всех регионах республики.

Электромобили имеют ряд преимуществ, которые приводят к снижению загрязнения окружающей среды за счет того, что их двигатель не выделяет вредных газов в окружающую среду, а также снижает традиционный расход топлива за счет того, что двигатель питается от электричества (за счет альтернативной энергии).

В связи с этим планируется поэтапная установка устройств быстрой зарядки на всех АЗС, принадлежащих АО «Узбекнефтегаз» «UNG Petro».