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  • 13 сентябрь 2021 22:46
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В Самаркандской области прошли очередные соревнования по конному поло

Соревнования по конному поло состоялись в Нарпайском и Пахтачийском районах при содействии Национальной гвардии Самаркандской области.  Состязание прошло между сотрудниками межрайонных отделений охраны двух регионов. Всего приняло участие более 200 человек.

 

В Самаркандской области прошли очередные соревнования по конному поло

 В Самаркандской области прошли очередные соревнования по конному поло

 В Самаркандской области прошли очередные соревнования по конному поло

 

 

Во время игры свою ловкость и скорость продемонстрировали 50 лошадей породы Корабаира. По окончании конкурса активные участники были награждены дипломами и сувенирами Национальной гвардии.

 

Ранее в соревновании по конному поло прошли встретились  межрайонные отделения охраны Ургутского и Тайлакского районов. Ургутцы одержали уверенную победу  5:2.


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