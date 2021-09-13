 В Самаркандской области прошли очередные соревнования по конному поло

Соревнования по конному поло состоялись в Нарпайском и Пахтачийском районах при содействии Национальной гвардии Самаркандской области. Состязание прошло между сотрудниками межрайонных отделений охраны двух регионов. Всего приняло участие более 200 человек.

Во время игры свою ловкость и скорость продемонстрировали 50 лошадей породы Корабаира. По окончании конкурса активные участники были награждены дипломами и сувенирами Национальной гвардии.

Ранее в соревновании по конному поло прошли встретились межрайонные отделения охраны Ургутского и Тайлакского районов. Ургутцы одержали уверенную победу 5:2.