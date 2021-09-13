В Самаркандской области будет налажено проведение операций по трансплантации почек

Президент Шавкат Мирзиёев 13 сентября ознакомился с презентацией о трансформации хирургической службы.





Ежегодно в нашей стране проводится в среднем 750 тысяч хирургических операций. В результате внедрения передовых достижений мировой медицины и создания необходимых условий количество видов операций, проводимых в республиканских центрах, увеличилось до 350, в областных центрах - до 130, в районных больницах - до 60. В 32 больницах организованы современные отделения эндоваскулярной хирургии.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова является базовым учреждением в этом направлении, имеет 14 филиалов в регионах.

На презентации представлена информация о научно-медицинском потенциале центра, результатах проведенных обследований в регионах.

В Государственной программе, принятой в Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения, было предусмотрено создание 35 межрайонных центров сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний на базе районных и городских медицинских объединений. С этой целью 26 июля текущего года Президент принял постановление «О мерах по дальнейшему повышению качества медицинской помощи, оказываемой населению».

Сегодня ведется поэтапная работа по организации указанных центров. В каждом из них будет 50 коек. Современные центры позволят проводить высокотехнологичные операции в самих районах.

На презентации проводимая работа была рассмотрена на примере больницы Акалтынского района Сырдарьинской области, которая обслуживает жителей Акалтынского, Сардобинского и Мирзаабадского районов. В соответствии с постановлением Президента недавно в центре было установлено оборудование стоимостью 1 миллион долларов. В настоящее время организуются сеансы телемедицины, повышается квалификация врачей.

Глава государства отметил, что количество видов операций, проводимых в межрайонных центрах, можно увеличить до 79, а на областном - до 168, поручил ответственным лицам создать для этого необходимые условия.

Одно из самых востребованных направлений сегодня - трансплантация органов. В последние годы этому направлению уделяется особое внимание, создается правовая и организационная база. В частности, в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи строится новый корпус для отделений кардиохирургии, трансплантологии и нейрососудистой хирургии.

В нашей стране 500 пациентов нуждаются в трансплантации печени, 1500 человек – в пересадке почек. Недостаточная оснащенность хирургических отделений, нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие лабораторий для иммуногенетических исследований негативно сказываются на развитии сферы.

В связи с этим планируется ориентировать Республиканский научно-практический медицинский центр хирургии на трансплантологию с созданием в нем иммуногенетической лаборатории и симуляционного центра, а также наладить проведение операций по трансплантации почек в Наманганской, Самаркандской и Хорезмской областях.

Президент подчеркнул необходимость подготовки специалистов в области диагностики, оперирования и лечения на основе передовых технологий, организации повышения квалификации в ведущих медицинских учреждениях за рубежом.

Министерству финансов поручено выделить необходимые средства на эти цели, внедрить систему дифференцированной оплаты труда хирургов-трансплантологов.