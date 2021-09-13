В Самарканде открыт первый республиканский Фонд Талассемии

Для того чтобы поддерживать нормальный уровень гемоглобина Мафтуне Журакуловой из Джамбайского района приходится раз в месяц получать переливание донорской крови. И это длится уже 14 лет, почти с момента ее рождения. Дело в том, что у девочки диагностирована талассемия- редкое, наследственное заболевание, которое приводит к нарушению структуры и функции гемоглобина.
По словам матери Мафтуны, в случае задержки переливания крови состояние девочки ухудшается, уровень гемоглобина резко падает, развивается анемия. Одна из причин выявления у больной данной патологии- близкое родство ее родителей. Родственные браки способствуют рождению больных талассемией, говорит женщина, ссылаясь на версию врачей.
Ежегодно в нашей республике вновь регистрируется около 10-12 больных талассемией, всего в настоящее время на диспансерном учете состоит 202 больных талассемией. Наибольшее число больных имеется в Сурхандарьинской (45), Кашкадарьинской (30), Бухарской (24), Самаркандской областях (34), а наименьшее в республике Каракалпакстан (3), Сырдарьинской области (3). Все больные являются инвалидами детства и получают пенсию.
В целях содействия и помощи больным талассемией и их семьям впервые в Узбекистане в Самаркандской области создан Фонд Талассемии. Он открыт на базе областного детского многопрофильного медицинского центра. На церемонии открытия приняли участие ведущие гематологи, эндокринологи, профессора и ученые со всей республики.
Главным инициатором открытия Фонда Талассемии в Самарканде стал Фируз Давронов, который не понаслышке знает о трудностях лечения талассемии. Десять лет назад он лишился всего имущества и денег, чтобы его дети вовремя прошли курс лечения и получили недостающее количество крови. Согласно данным экспертов, стоимость курса лечения на одного больного в течение года составляет 40 миллионов сумов. Отныне, благодаря созданному фонду, его дети, также как и другие больные талассемией, бесплатно будут получать не только кровь, но и другие виды помощи.
По словам врачей, для детей, страдающих талассемией, важно поддерживать уровень гемоглобина в организме и с помощью специального препарата выводить излишки железа из организма, точнее проводить хелаторную терапию. Постоянная, пожизненная хелаторная терапия в сочетании с переливаниями донорской крови обеспечивает больным талассемией долгую полноценную жизнь до старости, нормальное физическое и половое развитие, хорошее качество жизни. Больные могут получить образование, профессию, работать, иметь семью и детей.
В рамках открытия Фонда для детей организовали праздник, раздали сладости и подарки.
Зарина Хакбердиева