 В Самарканде открыт первый республиканский Фонд Талассемии

В целях содействия и помощи больным талассемией и их семьям впервые в Узбекистане в Самаркандской области создан Фонд Талассемии. Он открыт на базе областного детского многопрофильного медицинского центра. На церемонии открытия приняли участие ведущие гематологи, эндокринологи, профессора и ученые со всей республики.

Талассемия- это редкое, наследственное заболевание, которое приводит к нарушению структуры и функции гемоглобина.

Главным инициатором открытия Фонда Талассемии в Самарканде стал Фируз Давронов, который не понаслышке знает о трудностях лечения талассемии. Десять лет назад он лишился всего имущества и денег, чтобы его дети вовремя прошли курс лечения и получили недостающее количество крови.

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