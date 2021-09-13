» » » В Самарканде открыт первый республиканский Фонд Талассемии
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  • 13 сентябрь 2021 9:38
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В Самарканде открыт первый республиканский Фонд Талассемии

В целях содействия и помощи больным талассемией и их семьям впервые в Узбекистане в Самаркандской области создан Фонд Талассемии. Он открыт на базе областного детского многопрофильного медицинского центра. На церемонии открытия приняли участие ведущие гематологи, эндокринологи, профессора и ученые со всей республики.

 

В Самарканде открыт первый республиканский Фонд Талассемии

 

Талассемия- это редкое, наследственное заболевание, которое приводит к нарушению структуры и функции гемоглобина.

 

Главным инициатором открытия Фонда Талассемии в Самарканде стал Фируз Давронов, который не понаслышке знает о трудностях лечения талассемии. Десять лет назад он лишился всего имущества и денег, чтобы его дети вовремя прошли курс лечения и получили недостающее количество крови.

 

В Самарканде открыт первый республиканский Фонд Талассемии

 В Самарканде открыт первый республиканский Фонд Талассемии

 

Более подробно смотрите далее в репортаже нашего корреспондента.


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