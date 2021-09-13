В Самарканде водитель «Форда» помял патрульную машину

Согласно данным, в результате ДТП пострадавших нет, повреждены транспортные средства.

В Самарканде водитель Ford въехал в заднюю часть патрульной машины, передает Репост.уз со ссылкой на пресс-службу ГУБДД.

Как отмечается, инцидент произошел 10 сентября этого года примерно 13:30 часов на 43-ом километре автодороги М-37А. Водитель И.А., находившийся за рулем автомобиля Ford, въехал в заднюю часть патрульного автомобиля Equinox, который стоял на красном сигнале светофора.



Согласно данным, в результате ДТП пострадавших нет, повреждены транспортные средства.