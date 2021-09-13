В Самарканде водитель «Форда» помял патрульную машину

Согласно данным, в результате ДТП пострадавших нет, повреждены транспортные средства.
В Самарканде водитель Ford въехал в заднюю часть патрульной машины, передает Репост.уз со ссылкой на пресс-службу ГУБДД.
Как отмечается, инцидент произошел 10 сентября этого года
примерно 13:30 часов на 43-ом километре автодороги М-37А. Водитель И.А.,
находившийся за рулем автомобиля Ford, въехал в заднюю часть патрульного
автомобиля Equinox, который стоял на красном сигнале светофора.
Согласно данным, в результате ДТП пострадавших нет, повреждены транспортные средства.