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  • 13 сентябрь 2021 9:16
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В Самарканде водитель «Форда» помял патрульную машину

Согласно данным, в результате ДТП пострадавших нет, повреждены транспортные средства.

 

В Самарканде водитель «Форда» помял патрульную машину

 

В Самарканде водитель Ford въехал в заднюю часть патрульной машины, передает Репост.уз со ссылкой на пресс-службу ГУБДД.

 

Как отмечается, инцидент произошел 10 сентября этого года примерно 13:30 часов на 43-ом километре автодороги М-37А. Водитель И.А., находившийся за рулем автомобиля Ford, въехал в заднюю часть патрульного автомобиля Equinox, который стоял на красном сигнале светофора.

Согласно данным, в результате ДТП пострадавших нет, повреждены транспортные средства.

 


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