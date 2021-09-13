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  • 13 сентябрь 2021 9:02
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В Самарканде снимают масштабное реалити-шоу для французского телевидения

В Самарканде проходят съёмочные работы масштабного реалити-шоу для французского телевидения. Проектом занимается бельгийская компания Eccholine. Целью их пребывания является проведение съёмочных работ, раскрывающих туристический потенциал Самарканда, а также освещение культурно-исторического наследия. Съёмочные работы начались на площади Регистан, а также в исторической части Самарканда.
 

В Самарканде снимают масштабное реалити-шоу для французского телевидения

 

Данное шоу имеет большую популярность уже в течение 15 лет. Оно нацелено на раскрытии культуры определенной страны через путешествие-гонку нескольких команд, и миллионная аудитория французских зрителей с огромным интересом наблюдают за ним.
Следует отметить, что трансляция шоу премьеры на французском телевидении намечается весной 2022 года.

Пресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области.

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