В Самарканде снимают масштабное реалити-шоу для французского телевидения

В Самарканде проходят съёмочные работы масштабного реалити-шоу для французского телевидения. Проектом занимается бельгийская компания Eccholine. Целью их пребывания является проведение съёмочных работ, раскрывающих туристический потенциал Самарканда, а также освещение культурно-исторического наследия. Съёмочные работы начались на площади Регистан, а также в исторической части Самарканда.

Данное шоу имеет большую популярность уже в течение 15 лет. Оно нацелено на раскрытии культуры определенной страны через путешествие-гонку нескольких команд, и миллионная аудитория французских зрителей с огромным интересом наблюдают за ним.

Следует отметить, что трансляция шоу премьеры на французском телевидении намечается весной 2022 года.





Пресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области.