» » » Кто и как наказан за «разборки» на Сиабском рынке?
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  • 11 сентябрь 2021 15:23
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Кто и как наказан за «разборки» на Сиабском рынке?

Сообщалась, что в начале сентября  на Сиабском  дехканском   рынке Самарканда возникла ссора между торговцами. В результате в конфликт оказались втянуты несколько человек. 
 

Кто и как наказан за «разборки» на Сиабском рынке?

 

Как сообщает пресс-служба УВД Самаркандской области, собранные по данному факту в ходе предварительного следствия материалы были переданы в Самаркандский городской суд по уголовным делам. 

Согласно решению суда, две участвовавшие в «разборках» женщины заплатят штраф в размере трех минимальных базовых величин.  Двое мужчин приговорены  к административному  аресту на 15 суток.

Судьбу несовершеннолетнего участника конфликта решит комиссия по делам несовершеннолетних.

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