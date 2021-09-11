Кто и как наказан за «разборки» на Сиабском рынке?

Сообщалась, что в начале сентября на Сиабском дехканском рынке Самарканда возникла ссора между торговцами. В результате в конфликт оказались втянуты несколько человек.

Как сообщает пресс-служба УВД Самаркандской области, собранные по данному факту в ходе предварительного следствия материалы были переданы в Самаркандский городской суд по уголовным делам.





Согласно решению суда, две участвовавшие в «разборках» женщины заплатят штраф в размере трех минимальных базовых величин. Двое мужчин приговорены к административному аресту на 15 суток.





Судьбу несовершеннолетнего участника конфликта решит комиссия по делам несовершеннолетних.